Amazon『ザ・ボーイズ』シーズン5への更新が決定！

世界的大ヒットドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』。シーズン4の配信開始まで一カ月を切ったが、早くもシーズン5への更新が決定した。米Deadlineが報じた。

現地時間5月14日(火)に行われたAmazonの新作ラインナップ発表会にて明らかとなったシーズン5への更新。

「本シリーズはシーズンごとに文化構造を突き抜け、世界中のファンを夢中にし続ける、衰えを知らず大胆な作品です。地球規模でフランチャイズ化されていることを誇りに思います。熱いファンのみなさんにより魅力的なストーリーをお見せできることを楽しみにしています」

『ザ・ボーイズ』はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストにも入った、ガース・エニスとダリック・ロバートソン原作のコミックを元に、彼らを製作総指揮にも迎えて、エリック・クリプキがショーランナー/製作総指揮としてドラマ化したシリーズ。

そんなクリプキはこの更新を受け、「『ザ・ボーイズ』は自分が手掛けた作品の中でベストになるだろう。政治、資本主義、家族、そして爆発する性器についてこの順番ではなかったとしても書かせてくれる作品なんてないでしょう。僕の唯一の問題といえば、今年は紛争や誤った情報がなくなると約束されているので、何を書いていいかわからないということだ」とジョークを交えて喜びをコメント。

You’re gonna wanna carve out time to watch this, luvs pic.twitter.com/8huvd3DOCK

- THE BOYS (@TheBoysTV) May 14, 2024