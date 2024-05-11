¤Ê¤¼±Ñ¸ì¤ÇŽ¢ÍÎÉþ¤òÃå¤ëŽ£¤Ï"wear"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«±Ñ¸ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤º¬ËÜ¸¶°ø
¢£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤â¤½¤â¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢
¡Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬
¢¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì
£¤¢¤Ê¤¿¤¬Íý²ò¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥Í¥³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì
¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¼±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤â°ã¤¨¤Ð¡Ö»×¹Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Í¥³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¥Í¥³¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤ä¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥³¤òÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¶§Ë½¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÔ·é¡×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¼±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¼±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¡Ö»×¹Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÌ¾»ì¡Ö¥Í¥³¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç¾Æâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤ËÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¹¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÂª¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¡ÖÃÎ¼±¤ä»×¹Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤¬¸ß¤¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´Ä¶¤Ç°é¤Á·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÈÁÈ¤ß¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¥Þ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ËÎ¢¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÅª¤Ê¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤Ä¤Í¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÃ±¸ì¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÎÂÎ·Ï¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ·Ï¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÊì¸ì¡£ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤ÐÆüËÜ¸ì¡Ë¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¸À¸ì¤òÂª¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Èwear¡É¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÃå¤ë¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¾ì¹ç¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤È¤¤¤¦¤È¡¢
wear¡½¡½Ãå¤ë
¤Ê¤É¡¢³Ø½¬¤·¤¿¤¤±ÑÃ±¸ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Öwear¡×¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÃå¤ë¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥º¥Ü¥ó¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¼êÂÞ¡¢¥á¥¬¥Í¡¢²½¾Ñ¤â±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Öwear¡×¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤Ï¤¯¡¢´¬¤¯¡¢¤Ä¤±¤ë¡¢¤«¤±¤ë¡¢¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°»ì¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸À¸ì¤ÎÃ±¸ì¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÎÈÏ°Ï¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¡¼¥Þ¤Îº¹¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢³Ø½¬¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¸ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬°ÊÁ°¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¡¢¥º¥Ü¥ó¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¼êÂÞ¡¢¥á¥¬¥Í¡¢²½¾Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öwear¤ò»È¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤·¡¢¡û¤«¡ß¤«¤ÇÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÃå¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Ï¡û¤È¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ß¤ò¤Ä¤±¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ï¡Öwear¡×¤È¡ÖÃå¤ë¡×¤Ç¤ÏÉ½¤¹ÈÏ°Ï¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÃå¤ë¡×¤¬¡Öwear¡×¤è¤ê¤â°ÕÌ£¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤¡¢¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÃå¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Öwear¡×¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆ°ºî¤È¤·¤Æ¤ÎÃå¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆ°ºî¡×¤È¡Ö¾õÂÖ¡×¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃå¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Ï¡Öwear¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃå¤ëÆ°ºî¡×¤Ï¡Öput on¡×¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¡ÖÃå¤ë¡×¤Ç¤â¡¢¾õÂÖ¤ÈÆ°ºî¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍç¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é°áÎà¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢
¡ÖPut on your clothes¡ª¡×
¤È¤Ê¤ê¡¢
¡ÖWear your clothes¡ª¡×
¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÃå¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¾õÂÖ¤ÈÆ°ºî¤Î¶èÊÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¡Öº£¤¹¤°Éþ¤òÃå¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¤¤Ï¡Öput on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÃå¤ë¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¡×¤È¸À¤¦¤È¤¤Ï¡Öwear¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡ÖÃå¤ë¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³°¹ñ¸ì¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤´¤È³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Êª»ö¤òÊì¸ì¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¸ì¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤´¤È³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢1¸ì1¸ì¡¢ÏÂ±Ñ¼Åµ¤Ç¹ç¤¦Ã±¸ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ê±ÑÊ¸¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³°¹ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¡¼¥Þ¤Î°ã¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø±Ñ¸ìÆÈ½¬Ë¡¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤Ï¥¹¥¡¼¥Þ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë
¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¸ì¤ÎÎã¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¡¼¥Þ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¿Í¤Î¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸À¤¤Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ò±吞¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÝ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¿Í¤Ï³§¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍý¶þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Î²ô¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ËÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Î²ô¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
º£°æ ¤à¤Ä¤ß¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤à¤Ä¤ß¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø
1987Ç¯·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²Ê¤Ëºß³ØÃæ¡¢¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤ÆÅÏÊÆ¡£1994Ç¯¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¿´Íý³ØÉôÇî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡¢Çî»Î¹æ¡ÊPh.D¡Ë¤òÆÀ¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¡¦¸À¸ìÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¡¢¸À¸ì¿´Íý³Ø¡£2007Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤È¤Ð¤È»×¹Í¡Ù¡Ø³Ø¤Ó¤È¤Ï²¿¤«¡¡¡ÒÃµµá¿Í¡Ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ø±Ñ¸ìÆÈ½¬Ë¡¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤³¤È¤Ð¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ø¸ÀÍÕ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤·¤¯¤ß¡¡Êì¸ì¤«¤é³°¹ñ¸ì¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø»»¿ôÊ¸¾ÏÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡¤³¤È¤Ð¡¦»×¹Í¤ÎÎÏ¤È³ØÎÏÉÔ¿¶¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ç½©ÅÄ´îÈþ»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡¡¤³¤È¤Ð¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤«¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
----------
¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø º£°æ ¤à¤Ä¤ß¡Ë