ユーザーの行動を追跡してユーザーに合った広告を表示するシステムの改善をGoogleが試みており、2023年7月にはユーザーのプライバシーを守りつつ好みに合った広告を表示するためのいくつかの機能を発表しました。そのうち、広告表示のための処理をブラウザ内で実施するという「Protected Audience」について、Mozillaが言及しました。Protected Audience Privacy Analysis - protected-audience.pdf

(PDFファイル)https://mozilla.github.io/ppa-docs/protected-audience.pdfGoogle’s Protected Audience Protects Advertisers (and Google) More Than It Protects Youhttps://blog.mozilla.org/en/privacy-security/googles-protected-audience-protects-advertisers/Protected Audienceは、ユーザーの行動履歴をブラウザに保存して外部には漏らさず、「入札」という広告表示処理をブラウザ内で実施する仕組みです。これにより、広告配信側とブラウザでCookieをやりとりしていた従来の広告配信よりはユーザーの匿名性が保たれるとされています。Firefoxを開発するMozillaは「私たちは、Protected Audienceが広告競争に与える影響について、Googleの主張を信用できると判断しています。これまでトラッキングに大きく依存していたサイトにとって、ターゲティング広告をより良いものにする可能性があります。しかし、この提案はプライバシー目標を達成できていません。Protected Audienceの技術的なプライバシー対策は、サイトがAPIを悪用してユーザーの行動を追跡することを防げません」と述べ、Protected Audienceは非常に野心的でユーザーと広告主側の両方に利点をもたらす一方で、プライバシー上の懸念は今後改善されることはないだろうと指摘しました。Protected Audienceの理想は、データを外部に漏らすことなく処理するというものです。しかしMozillaいわく、Protected Audienceは複雑な設計である故にいくつかの穴が生まれることが予想されるとのこと。特に、ブラウザが処理する情報をウェブサイトから見られないようにするための仕組みは、広告主にとって広告配信を非常に困難にします。こうした広告企業からの懸念を受け、Googleはプライバシー保護を緩和しましたが、これによりプライバシー保護機能がさらに緩くなってしまったとのことです。Mozillaは「Googleは、ユーザーの保護を優先するか、広告主に譲歩するかのジレンマを抱えています」と指摘しました。データ漏えいのリスクの多くは一時的なもので、広告主にとって使いやすくしたために発生したリスクはGoogleによって改善される予定ですが、Mozillaは「根本的に複雑で、対処が難しい設計上の弱点がいくつかあります。そのうちのいくつかについて、私たちは実現可能な解決策を知りません」と指摘。これらの弱点に対処するための一般的な戦略すらないままProtected Audienceを展開するのは「非常に危険」だと警告しました。また、トラッキングに大きく依存している広告業界と違い、Googleは独自のサービスから収集した情報を使うことが可能だという点から、Mozillaは「Googleはオンライン広告市場における自社の支配をさらに強固なものにするでしょう」と述べました。