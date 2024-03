北加賀屋のウォールアートたち

名村造船所大阪工場跡(現・クリエイティブセンター大阪)。防潮堤に描かれたウォールアートは北加賀屋を象徴する風景

名村造船所大阪工場跡(現・クリエイティブセンター大阪)の防波堤に描かれたウォールアートは北加賀屋を象徴する風景です。インパクトのあるウォールアートは世界的レベルのアーティストが描いたものも多く、何気ない住宅や倉庫の壁が一流のキャンバスに。お気に入りのウォールアートを見つけてみて。

【b.friends on the wall】

ギリシャ人アーティスト、b.(ビードット)による作品。手をつなぐ宇宙人が100mにわたり描かれています。

【it's the motions in the ocean...】

NY&シカゴを拠点とするアーティスト、shlumper(シュランパー)による作品。QRコードを読み取ると作品が3Dに!

【ロバの家】

現代美術家・牡丹靖佳(ぼたん やすよし)の絵本「おうさまのおひっこし」の一場面を描いた作品。

【MASAGON作品】

大阪を代表するストリートアーティストMASAGONによる作品。アトリエ&ギャラリー「MASAGON PARK」を北加賀屋に構えています。

※各施設は通常非公開で、イベント時などに見学できます。イベントの開催期間や内容については「おおさか創造千鳥財団」の公式Webサイトでご確認ください。

■クリエイティブセンター大阪(CCO )

事務所棟から眺めた景色

「名村造船所大阪工場跡地」を活用する複合芸術施設。木津川に面した広大な敷地と歴史ある建造物群からなる稀有な空間を、”アートの実験場”としてイベント時などに開放しています。月1回見学ツアーも開催しています。

■クリエイティブセンター大阪(CCO )

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55

■Super Studio Kitakagaya(SSK)

入居者のひとり、彫刻家・葭村太一(よしむらたいち)の制作風景

名村造船所の倉庫だった建物を、アーティストとクリエイターのための制作スタジオとして再生利用。勢いのある作品が日々ここから生み出されています。通常は非公開ですが、定期的にオープンスタジオを開催しており、制作現場の息遣いを肌で感じることができます。

■Super Studio Kitakagaya(すーぱー すたじお きたかがや)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-4-64

■MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)

ヤノべケンジの作品「サン・チャイルド」

床面積1000屐高さ9m超えという巨大な鉄鋼工場・倉庫跡を、大型アート作品の収蔵庫として活用しています。収蔵されている作品は、やなぎみわ、ヤノべケンジなど、国際的に活躍するアーティストのものばかり。年に数回一般公開されるのでお見逃しなく!

■MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)(ますく〈めが あーと すとれーじ きたかがや〉)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-4‐48

■M@M(モリムラ@ミュージアム)

モリムラ@ミュージアム開館5周年記念 第9回展「TAKE5」展示風景

摩訶不思議なセルフポートレート作品で知られる現代美術家・森村泰昌が開いた美術館。数々の秘蔵作品を展示するほか、ミニシアターやライブラリーなどもあり、モリムラワールドを余すところなく堪能できます。

■M@M(モリムラ@ミュージアム)(えむあっとえむ もりむら@みゅーじあむ)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-5-36 2階

※開館は不定期。展覧会開催中は入館600円、12〜18時、金・土・日曜、祝日のみ開館

ひと休みにおすすめのお店3選

■”アートなまち”北加賀屋を象徴する集いの場/千鳥文化

誰でも自由にくつろげるアトリウム

築60余年の文化住宅をリノベーションした、アーティスティックな複合施設。新旧が入り交じる独特の空間に、吹き抜けのアトリウム、食堂やバー、ギャラリーホールなどが広がっています。不定期でさまざまなジャンルの展覧会や音楽イベントなども開催しています。

「4種のおかずの日替わりランチ」950円

■千鳥文化(ちどりぶんか)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-2-28

TEL:06-7505-5189

営業時間:食堂11時30分〜18時、バー18〜23時

定休日:火・水曜

■野菜たっぷりのサンドウィッチが人気/natural sand

「サンドウィッチとドリンクのセット」1200円

もと文化住宅をリノベーションした「NAGAYArt(ナガヤ―ト)」1階にあるサンドウィッチ専門店。きんぴら、つくねなどヘルシーな具材をふんだんに使ったサンドウィッチはボリューム満点!ケーキやマフィンなどのスイーツも充実しています。

同じフロアにはチャイ専門店があり、共有部がイートインスペースに

■natural sand(なちゅらる さんど)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-4-2

TEL:なし

営業時間:11時30分〜16時LO

定休日:水曜

■スタイリッシュなアートカフェ/cafe NAMS

目の前で塩入り生クリームを注いでくれる「塩ラテ」650円、奥は「クラウドティラミス」750円

もと倉庫を改装した韓国テイストのアートカフェ。吹き抜けの天井が開放的な1階席、窓から自然光が入る2階席、どちらもゆったりとしたテーブル配置で贅沢なひと時を過ごせます。中2階にはギャラリーやポップアップストアを併設しています。

まるで映画のセットのような洗練された店内

■cafe NAMS(かふぇ なむす)

住所:大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-5-31

TEL:06-7777-3294

営業時間:11時〜21時30分(20時50分フードLO、21時ドリンクLO)、土・日曜、祝日は11〜22時(21時15分フードLO、21時30分ドリンクLO)

定休日:木曜



