大宮はドロー…劇的勝利の岐阜が首位浮上！　YS横浜と岩手が今季初勝利／J3第7節

2024明治安田J3リーグ第7節が30日と31日に行われた。開幕から無敗を継続する大宮アルディージャは、敵地でギラヴァンツ北九州と対戦。28分に杉本健勇の2試合連続ゴールで先制したものの、67分に追いつかれ、1−1のドローに終わった。大宮と勝ち点で並ぶFC岐阜は、敵地で松本山雅FCと対戦した。岐阜は3分に荒木大吾が鋭いミドルシュートを突き刺して先制に成功。しかし、12分に追いつかれる。その後はスコアが動かず、引き分けに終わるかと思われたが、後半アディショナルタイム3分に岐阜が勝ち越し点を奪う。相手のミスからカウンターを仕掛け、最後は粟飯原尚平が仕留めた。岐阜は3連勝を収め、1試合消化が少ない大宮との勝ち点差を「2」に広げて首位に浮上した。

■J3第7節の試合結果

■順位表

■第8節の対戦カード

【ゴール動画】ストライカーの嗅覚で2試合連続ゴールを挙げた大宮・杉本健勇

FC今治と引き分けたFC大阪は、4試合連続のスコアレスドローで無敗を継続。ホームにカマタマーレ讃岐を迎えたSC相模原は、キャプテンの瀬沼優司が後半アディショナルタイム1分に勝ち越し弾を挙げ、5試合ぶりに勝利した。AC長野パルセイロは浮田健誠のハットトリックでアスルクラロ沼津を破った。カターレ富山と対戦したFC琉球は、1点ビハインドで迎えた後半に数的有利を得ると、3点を奪って逆転勝利した。奈良クラブはツエーゲン金沢と対戦。嫁阪翔太の2ゴールで2度ビハインドから追いつくと、65分に百田真登が勝ち越し点をマークした。しかし、試合終了間際にセットプレーで追いつかれ、結局3−3のドローに終わった。Y.S.C.C.横浜はヴァンイヤーデン・ショーンのJリーグ初得点で福島ユナイテッドFCを破り、待望の今季初白星。いわてグルージャ盛岡とテゲバジャーロ宮崎の下位直接対決は、67分に主将・弓削翼のゴールで岩手が先制。岩手は89分に退場者を出したものの、数的不利でリードを守り切り、今季初勝利を手にした。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼3月30日(土)SC相模原 2−1 カマタマーレ讃岐FC大阪 0−0 FC今治AC長野パルセイロ 3−1 アスルクラロ沼津FC琉球 3−1 カターレ富山▼3月31日(日)ガイナーレ鳥取 0−0 ヴァンラーレ八戸いわてグルージャ盛岡 1−0 テゲバジャーロ宮崎福島ユナイテッドFC 0−1 Y.S.C.C.横浜松本山雅FC 1−2 FC岐阜奈良クラブ 3−3 ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 1−1 大宮アルディージャ※()内は勝ち点/得失点差1位 岐阜(16/+8)2位 大宮(14/+8)※1試合未消化3位 FC大阪(13/+7)4位 沼津(13/+6)5位 今治(13/+3)6位 相模原(12/+2)7位 琉球(11/+3)※1試合未消化8位 長野(10/+2)9位 松本(9/0)10位 奈良(7/−2)11位 鳥取(7/−3)12位 福島(7/−3)※1試合未消化13位 富山(7/−3)14位 金沢(7/−7)15位 北九州(6/−1)※1試合未消化16位 YS横浜(6/−4)17位 讃岐(5/−2)18位 八戸(5/−3)※1試合未消化19位 岩手(5/−4)※1試合未消化20位 宮崎(2/−7)▼4月6日(土)13:00 鳥取 vs 福島13:00 今治 vs 長野14:00 大宮 vs FC大阪14:00 相模原 vs 岐阜14:00 富山 vs 北九州14:00 金沢 vs 松本14:00 沼津 vs 岩手14:00 宮崎 vs 奈良▼4月7日(日)14:00 八戸 vs 琉球14:00 讃岐 vs YS横浜