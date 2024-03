学校法人芝浦工業大学は、創立100周年事業の一環として、2024年3月15日に熱海セミナーハウスの設置開所式を開催し、齊藤栄・熱海市長と小松早苗・咲見町内会長もご臨席のうえテープカットが行われました。

芝浦工業大学 熱海セミナーハウス

名称 : 芝浦工業大学 熱海セミナーハウス

所在地 : 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町9-18

構造 : 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建

宿泊定員 : 90名

付帯設備 : 食堂、研修室、図書コーナー、オープンキッチン、

屋上ガーデン、大浴場・サウナ、駐車場(10台分)

宿泊室設備 : テレビ、冷暖房、冷蔵庫、トイレ、Wi-Fi完備

泉質 : ナトリウム・カルシウム・塩化物温泉

スケジュール: 2024年3月22日(金)オープン

URL :

https://www.shibaura-it.ac.jp/about/facility/atami.html

(写真左から)野村高男副社長執行役員横浜支店長(鹿島建設株式会社)、小松早苗町内会会長(咲見町町内会)、齊藤栄市長(熱海市)、鈴見健夫理事長(芝浦工業大学)、磐田朋子副学長(芝浦工業大学)、宮本明彦会長(芝浦工業大学後援会)、加藤善治郎会長(芝浦工業大学校友会)

JR熱海駅から多くの観光客でにぎわうアーケードを通り徒歩5分程度の好立地で、天然温泉(サウナ付き)や地産の食材を生かした朝夕食の提供、バーベキューも楽しめ、大人数での研修・セミナーにも利用できます。

また学生の研究室ゼミ、クラブ・サークル活動、留学生のPBL(Project Based Learning)と多目的に利用ができます。

学生・生徒・教職員だけでなく、そのご家族、卒業生、元教職員に加えて豊洲・大宮の各キャンパス内や併設校で働く協力会社の皆様も利用できます。

フロントロビーには本学評議員でもある和紙デザイナー・堀木エリ子氏の光壁作品「宙」が正面壁面に配され来場者を迎えます。

今後は熱海地域での教育研究拠点としての活用が期待されます。

熱海セミナーハウスの概要

外観

研修室

宿泊部屋(洋室タイプ)

フロントロビーの和紙アート「宙」(C)堀木エリ子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人数での研修・セミナーに!芝浦工業大学 熱海セミナーハウス appeared first on Dtimes.