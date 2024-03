千趣会の通販事業「ベルメゾン」で人気の「水出しコーヒー」が美味しくなってリニューアル!

本格派の味を追求するコーヒーのプロフェッショナルである「ユニカフェ」の高品質なコーヒー豆が使用されます。

オーガニックにこだわらず、より水出しに適したコーヒー豆を厳選しブレンドすることで、価格は据え置き、さらに美味しく刷新されます☆

ベルメゾン「水出しコーヒー」リニューアル

提供開始日:

・ベルメゾン マンスリークラブ 2024年4月1日(月)

・ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」 2024年5月10日(金)

2019年の発売開始以来、味への評判が高い人気を誇る、ベルメゾンの「オーガニック水出しまろやカフェ」

今回、水出しコーヒーに本格派の味を追求するコーヒーのプロフェッショナルである「ユニカフェ」の高品質な豆が使用されることになりました。

オーガニックにこだわらず、より水出しに適したコーヒー豆を厳選しブレンドすることで、価格は据え置き、さらに美味しくリニューアル。

リニューアルした「水出しまろやカフェ」の売上金の一部は、苗木寄贈の費用として協賛することで、ユニカフェを通じてコーヒー豆の生産者を応援します。

水出しまろやカフェ

クリアテイストブレンド

価格:定期お届け:2,990円(税込)/単品購入:3,330円(税込)

セット内容:クリアテイストブレンド(60g)、ディープアロマブレンド(60g)各4袋、計8袋入り

コーヒーバッグ1袋と水1Lを入れて冷蔵庫で一晩(約8時間)置くだけで、簡単に美味しいアイスコーヒーができる「水出しまろやカフェ」

クリアテイストブレンドと、ディープアロマブレンド各4袋、計8袋がセットになっています。

クリアテイストブレンドは、モカの甘い香り、バランスの取れた苦味と酸味があり、ブラックにおすすめ。

ディープアロマブレンド

ディープアロマブレンドは、芳醇な香りとビターなコク、余韻の続く味わいなので、カフェオレにぴったりです☆

コーヒーのプロフェッショナルである「ユニカフェ」の高品質な豆から、オーガニックにこだわらず、より水出しに適したコーヒー豆を厳選しブレンド。

ベルメゾンネットにて2024年4月1日より販売が開始される「水出しまろやカフェ」の紹介でした☆

