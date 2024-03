ファミリーレストラン「デニーズ」に、2024年4月9日(火)より国産マスクメロンを使用したデザート5品が登場!

食後のデザートとして気軽に楽しめるサイズの「ちょこっとパルフェ」や、ご褒美サイズの「サンデー」など、利用シーンに合わせたメニューが提供されます☆

デニーズ「国産マスクメロン」デザート

販売期間:2024年4月9日(火)〜5月下旬

販売店舗:デニーズ全店

デニーズは、2024年4月9日(火)から国産マスクメロンを使用したデザート5品を販売。

1本の木から1個のみ収穫されるマスクメロンは、高貴な香りと上品な甘みが特長で、スーパーなどで買う機会も限られている“希少価値の高い”あるいは“高級”とのイメージがあるフルーツ。

今回のフェアでは、そんな国産マスクメロンを存分に楽しめるデザート5品をラインナップ。

食後のデザートとして気軽に楽しめるサイズ感のパルフェや、ご褒美サイズのサンデーなど、利用シーンに合わせたメニューが展開されています。

“食べごろ”にこだわり提供するため、1日の販売数を限定し、5月下旬までの販売です。

希少性の高い国産マスクメロンを使ったデザートを、近くのデニーズで楽しめます☆

マスクメロンのザ・サンデー

価格:1,991円(税込)

香り高いマスクメロンを贅沢に使用した、リッチな味わいのザ・サンデー。

クリーム、ゼリー、ソルベ、ソースと、多彩な素材が織りなすメロンデザートの決定版です。

まろやかなマスカルポーネクリームやすっきりとしたミルクジェラートも、メロンと相性抜群。

最初の一口から余韻まで、メロンの香りと甘さに包まれる、至福のひとときを堪能できます☆

マスクメロンのパルフェ

価格:792円(税込)

みずみずしいマスクメロンが彩る、淡いグリーンのかわいいパルフェ。

フレッシュなマスクメロンに、爽やかな風味のメロンソースやふるふる食感のメロンゼリー、まろやかなマスカルポーネクリーム、そしてすっきりとした味わいのミルクジェラートなどを盛り合わせて、満足度の高いデザートに仕立てられています。

ほどよいボリュームなので“ザ・サンデーは食べきれない”という方にもぴったりです☆

マスクメロンのちょこっとパルフェ

価格:484円(税込)

ちょこっとサイズがうれしい、マスクメロンを味わうパルフェ。

お子さんはもちろん、食後など「ちょっとだけスイーツを食べたい」気分のときにもぴったりです。

フレッシュなマスクメロンに加え、メロンゼリーやまろやかなメロンクリーム、ひんやりメロンソルベ、すっきりとした味わいの爽やかな風味のメロンソースと、メロンを使った素材をバランスよく盛り合わせたスイーツです。

気軽に楽しめるよう、お値段もちょこっとお手頃価格になっています☆

マスクメロンのふわふわショートケーキ

価格:880円(税込)

ふわふわ食感のショートケーキに、宝石のようなマスクメロンをちりばめたエレガントなデザート。

しっとりふんわりと焼き上げたスポンジに、フルーティなメロンソース、とろりとした生クリームを合わせて、フレッシュなマスクメロンをトッピングしています。

スポンジやクリームの軽やかな食感と、果汁あふれるマスクメロンは相性抜群。

オーダーを受けてから仕上げるので、作りたてのおいしさを楽しめます☆

マスクメロンのフレッシュ

価格:682円(税込)

フレッシュなマスクメロンの魅力をそのままに贅沢に仕立てたドリンク。

みずみずしいマスクメロンの果肉を使用して、オーダーごとにお店で手づくりしています。

いつでも芳醇でとろけるような食べごろの味わいを堪能できる一品です。

グラスに飾ったマスクメロンの果実とともに、優美な香りと爽やかな甘味を楽しめます!

食べごろのマスクメロンを楽しめる、国産マスクメロンを使用したデザート5品が登場。

デニーズの「国産マスクメロン」デザートは、2024年4月9日(火)より発売です☆

※メロンクリーム、メロンソルベ、メロンゼリー、メロンソースに使用している品種はマスクメロンではありません

※マスクメロンのデザートは1日の販売数量に限りがあり、品切れとなる場合があります

※画像はイメージです

※一部店舗により販売していない店舗・時間帯、仕立て・価格が異なる場合があります

※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合があります

