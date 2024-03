東京ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」にマーベル・スタジオのキャラクターが期間限定で初登場!

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」が2025年冬よりスタートします。

東京ディズニーランド「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

東京ディズニーランドでは、「イッツ・ア・スモールワールド」の愛らしいスタイルでデザインされたマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を、約半年間の期間限定で、2025年冬(2024年度第4四半期)より開催!

東京ディズニーリゾート®のアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターが登場するのは今回が初めてです。

「イッツ・ア・スモールワールド」は、ボートに乗ってディズニー映画に登場するさまざまなキャラクターや世界各国の子どもたち、動物たちに迎えられながら、“世界で一番幸せな船旅”を体験することができるアトラクションです。

「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」では、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでおなじみのグルートを筆頭に、マーベル・スタジオの映画に登場する仲間たちが、地球へ休暇を過ごしに来ています。

グルートは世界各地で仲間たちと出会い、子どもたちに囲まれてさまざまな地域の文化や音楽を体験します。

グルートが仲間たちと休暇を過ごす様子がいまから楽しみですね!

なお、ディズニー映画の人気キャラクターたちにも引き続き世界各国で会うことができます。

東京ディズニーリゾートのアトラクションにマーベル・スタジオのキャラクターたちが初登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」は2025年冬スタートです。

※本プログラムの開始日および終了日は決まり次第お知らせいたします

※本プログラムの実施に伴い、「イッツ・ア・スモールワールド」は2024年秋よりクローズいたします

※「イッツ・ア・スモールワールド」はNIPPONEXPRESSホールディングス株式会社が提供しています

