そのため医師は「異物を摘出し、腸への損傷を軽減させるためには手術が最善の方法」と判断。早速、腹部にメスが入れられた。そうして摘出されたのは体長30センチの"生きた"ウナギで、医師はその後、直腸の壊死した部位を切除して人工肛門を形成した。男性は術後、軽度の腹部不快感を訴え、現在も病院の監視下に置かれているものの、患部の痛みは和らぎ経過は良好だという。なお今回の手術で、医師が最も衝撃を受けたのは「ウナギが消化管内で生きていたこと」だそうで、外科部長ファム・マン・フン氏(Pham Manh Hung)は次のように述べた。「これは非常に稀なケースだが、我々は男性を救うことができた。直腸の領域というのは細菌に感染しやすく、細心の注意が必要だったが、手術は無事成功し、男性の容体は安定している。」一方で男性は、「30センチもあるウナギがどのように体内に入ったのか」という質問に対しては言葉を濁しているそうで、医師はこう推測しているという。「ヌルヌルしたウナギはきっと、男性の肛門から侵入し、腸まで這っていったのだろう。そして腸を噛んで穴を開け、腹部に入り込んだに違いない。」そしてこのニュースには、「でもいったい、どうやって肛門から入ったというの?」「ヌルヌルしているからスルッと入ったのかな」「変態か」「理解できない」「これは痛い」といったコメントが寄せられている。ちなみに2020年6月には中国で、「ウナギは 便秘 に効く」と信じた男性が、体長約40センチの生きたウナギを肛門から挿入して緊急手術を受けていた。ウナギは腸を突き破っており、もう少し遅ければ命の危険もあったという。