韓国レディースシューズ＆バッグブランド「YIE YIE」24年春夏の新作LOOKを公開！

株式会社イリゼが運営する「SHOWROOM CHRMR(ショールーム シャルメール)」が販売代理店を務める韓国発レディースシューズ・バッグブランド「YIE YIE(イエイエ)」から24年春夏コレクションLOOKBOOKが公開された。YIE YIE 24SS COLLECTIONは「URBAN IRONY」と題し、“Exploring the Ironies and Solitudes of Urban Life”都市の光と影を探求、それを見る人々に都市体験を振り返るよう促すことを表現した。

今回のコレクションでは、3つの新しいスタイルのバッグを発表する。Mimi Shopper Bagは、フロントのストリングディテールと、内ポケットのディテールが特徴的なビッグサイズのショルダーバッグで、大胆なデザインと精緻な作りで都会のエッセンスを取り入れる。さらに、街の色彩をデニムやメタリックな生地を活用し、多彩なテクスチャーで表現したBell Square Bag 、大胆なカラーとシルエットが特徴のNova Backpackを発売する。都市の矛盾と孤独を探求し、都市体験に新たな視点を提示する「URBAN IRONY」コレクションに注目が集まる。

■商品概要

「YIE YIE 24SS COLLECTION」

【発売日】

取扱各店にて4月下旬より発売開始予定



【発売先】

・NUBIAN SHIBUYA WOMENS

住所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ3F

電話番号:03-6455-1076

オンラインストア



・LHP W

住所:東京都渋谷区神宮前4-31-16 ALLEY原宿1F

電話番号:03-5860-5705

オンラインストア



・POPPY

住所:東京都渋谷区神宮前6-6-5 和光ビル1F

※予約サイト