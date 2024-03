アメリカ のある工場で今月8日、作業中に落としたAirPodsを拾おうとした女性がベルトコンベアに巻き込まれた。女性は腕を複雑に巻き込まれてしまい、救急隊員が金属部分を切断して救出した。すぐに病院へ搬送されたものの、翌朝に死亡したという。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。事故にあったのは、米ジョージア州コロンビア郡グローブタウンに住むアリッサ・ドリンカードさん(Alyssa Drinkard、21)だ。同郡エヴァンスにあるゴルフカートなどの製造会社「クラブ・カー(Club Car)」の工場で、契約社員として働いていたアリッサさんは今月8日、いつも通り自分のシフトに入っていた。

一緒に働いていた同僚のフェズシャ・スミスさん(Fae'Zsha Smith、25)によると、午後9時45分にアリッサさんはAirPodsをベルトコンベアの下に落としてしまったという。フェズシャさんが「あとで安全に取れそうな時に拾ってあげるよ」と伝えると、アリッサさんは「新しいのを買うからいいよ」と答えた。ところがしばらくすると、アリッサさんはベルトコンベアの下に潜って、AirPodsを拾おうとした。そして、ベルトコンベアを動かしていたチェーンに腕を巻き込まれてしまったのだ。アリッサさんの腕は曲がり、大量に出血していたという。恐ろしい光景を目の前にしながらも、フェズシャさんはすぐに彼女を助けようとしたが、複雑に巻き込まれていたため、助け出すことができなかった。フェズシャさんは機械を止めることができなかったようで、急いでメンテナンス部門に連絡して機械を止めてもらった。アリッサさんを助け出すためにメンテナンス部門が現場に駆けつけ、機械の分解作業を開始した。その間、他の従業員が アメリカ の緊急通報用電話番号「911」に通報し、救急隊員も現場に到着した。アリッサさんを救出するには、金属部分を切断しなければならないほどの状況だったそうで、ようやくアリッサさんはベルトコンベアから解放された。救出直後、アリッサさんには脈が確認されており、救急隊員がその場で必要な救命措置を行い、すぐに病院へ搬送された。病院でも懸命な治療が行われたが、翌朝にアリッサさんの死亡が確認された。この事故に関してクラブ・カーは、「従業員が亡くなってしまったことは残念ですが、すぐに駆けつけ、迅速に医療処置を行い、病院へ搬送してくださった救急隊員に感謝しています。被害者のご家族、ご友人、そしてこの事故により影響を受けたすべての方々に対し、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。現在、当局および請負業者と協力し、事故に至った原因についての調査を行っています」とコメントを公表した。事故現場を目撃してトラウマになってしまったというフェズシャさんは、「アリッサさんは工場で1年ほど働いていました。物静かで他の作業員たちから好かれていました。いつも笑顔で、優しい人でした」と同僚の死を悼んだ。