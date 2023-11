このほど中国南部で、多数のツバメが地面に落下した光景が撮影された。ツバメは上空で群れを成して飛んでいたが、一部のツバメが急に意識を失ったように道路へ落下し、そのまま死んでしまったという。英ニュースメディア『The Sun』などが当時の動画とともに報じると、無数のツバメが力なく横たわる不気味な映像には、「空気汚染のせいだ」「この世の終わりか?」といった憶測が飛び交っている。

【この記事の動画を見る】

奇妙な光景を捉えた動画は、中国・広西チワン族自治区来賓市の住宅街で撮影された。その映像には、数えきれないほど多くのツバメが、円を描くように建物の上空を飛んでいるのが確認できる。目撃者によると、飛んでいたツバメの一部が急に地面へ落下し、そのまま動かなくなってしまったという。

動画には、道路に落ちたまま動かないツバメの様子も映っている。道路上のツバメはすでに死んでいるようで、無数のツバメが力なく横たわっていた。

ツバメは渡り鳥であり、棲んでいる地域の気温が下がると、温かい場所を求めて移動する。一部のメディアでは、氷点下の気温に耐え切れずに死んでしまったのではないかと伝えているが、これほど多くのツバメが一度に死んでしまった理由については明らかになっていない。

中国において、死んだ鳥は絶望と不運の象徴、または愛する人の死を予告する祖先からのメッセージと言われている。またキリスト教では、空から鳥が落下するのは神の怒りと言われ、神の裁きと罰が迫っているとされている。他にも、鳥が円を描いて飛ぶことは、破滅が差し迫っていることを示す現象と捉える文化圏もあるという。

今回の不気味な映像を見た人々からは、「なんて悲しい光景なの」「理由がなんであれ、なんて悲惨な状況なんだ」といった悲しみの声や、「確実に悪いことが起きるサインだね。空から鳥がいなくなったら終わりだよ」「空気汚染が関係しているかもしれない」「この世の終わりだね」など原因を憶測するコメントなどがあがっている。

なお、今回のように多数の鳥が空から落下したケースは過去にも何度か確認されている。昨年2月にはメキシコで、渡り鳥の大群が空から一斉に落下し、100羽以上が息絶えていた。また、2019年7月にはオーストラリアで、空から60羽の鳥が目や口から血を流して落下したケースが発生していた。

画像は『The Sun 2023年11月16日付「FLOCKY HORROR Eerie moment hundreds of birds drop dead from the sky after swarming over cities in chilling ‘sign of the apocalypse’」(Credit: AsiaWire)』『The Guardian 2022年2月14日付「Why did birds fall from sky in Mexico? Probably a predator, experts say」、2019年4月16日付「Pioneering golden eagle found poisoned in Yellowstone」(Photograph: Courtesy the National Park Service)』『ABC News 2019年7月11日付「Dozens of corellas believed poisoned after ‘falling out of the sky’ near Adelaide primary school」(Facebook: Caspers Bird Rescue)』『自由時報 2019年1月6日付「獨家》殘忍!台東市郊逾千隻野鳥接連暴斃 農民痛心追凶…」(農民提供)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)