Ãæ´ÝÍº°ì¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÁ°¿Ê¤Î£±Êâ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬£²£¸Æü¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÁ°¼ÒÄ¹¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿´ÎÅÆâ²Ê°å¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³°Éô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤ÎÀßÃÖ¡¢£×£Â£Ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Çò°æ°ì¹¬»á¤é¤¬¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³¤Ä¤ÎÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´Ý¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤¬Êä´°¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Á°¿Ê¤Î£±Êâ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£Ã¤ÎÃæ»³½¨À¬¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»þ¤Èº£¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬ÊÑ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÆþ¤Ã¤¿º¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤È¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¡£¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÊý¸þÀ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤Ç¤·¤¿¤±¤É£´Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦·èÄê¸¢¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤Æº£¤Î¸½Âå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏÁê±þ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¡¢¤¤¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤²ñ¼Ò¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¡Ö£¶Ç¯´Ö¤°¤é¤¤·ÑÂ³Åª¤ËÊç¶â³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¡×¡£ºÇ¶á¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¤Þ¤À¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Á´ë¶È¤È¤·¤Æ±ç½õ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°åÎÅÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤«¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â°ú¤Â³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£