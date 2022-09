東京五輪スケートボード男子ストリート金メダリストの堀米雄斗(23=ミクシィ)が30日、自身のインスタグラムを更新。さいたまスーパーアリーナで行われたNBAジャパンゲームズ2022、ウィザーズ―ウォリアーズ戦を観戦したことを報告した。

堀米はテニスの大坂なおみ、女優の広瀬すず、デザイナーの藤原ヒロシ、ラッパーのAwichと並んで最前列で観戦するショットを公開。「Its all about courtside with the @nike @jumpman23 gang. Thank you for having us @nba」とつづった。

フォロワーからは「メンツえぐ」「豪華すぎる」「凄いメンバーでしたね 楽しめましたか?靴可愛い」「スニーカーもかっこいい」「足元見るとみんなNIKE」「ついにすずちゃんとーよかったですね」「広瀬すずと一緒とかすごい」などのコメントが寄せられた。

試合は来月開幕するNBAのレギュラーシーズンのプレシーズンマッチとして行われ、八村塁(24)のウィザーズは昨季王者のウォリアーズに87―96で敗れた。昨夏の東京五輪以来の国内でのプレーとなった八村は先発出場し、25分10秒のプレーでチーム最多13得点、9リバウンドの活躍を見せた。