PlayStation 3(PS3)・PlayStation Portable(PSP)・PlayStation Vita(PS Vita)向けに、初代PlayStationなどのタイトルをダウンロード販売するサービスがゲームアーカイブスです。このゲームアーカイブスでダウンロードした一部のタイトルが「期限切れ」となってプレイ不可能になっているとユーザーから報告されています。

PS3, Vita Games Mysteriously Expiring, Making Them Unplayable

https://kotaku.com/playstation-3-ps3-vita-sony-digital-license-expire-chro-1848770979

Digital games on PS3 and Vita are reportedly "expiring" and becoming unplayable | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/digital-games-on-ps3-and-vita-are-reportedly-expiring-and-becoming-unplayable

2022年4月に入ってから、一部のPlayStationユーザーが「ゲームアーカイブスでダウンロードしたゲームがプレイできなくなった」と報告しています。

TwitterユーザーのChristopher Fooseさんは、「PlayStationはゲームアーカイブス版のクロノ・クロスとクロノ・トリガーのダウンロード日時を1969年12月31日に設定することで、これらを期限切れにしていますか?このせいで私が購入したクロノ・クロスがPS VitaとPS3でプレイできなくなりました」とツイート。Fooseさんがツイートと一緒に投稿した画像では、クロノ・クロスの「Remaining Time(残り時間)」が「Expired(有効期限切れ)」、「Epires(有効期限)」が「12/31/1969」と記されています。

ゲームメディア・GamesHubの編集者であるEdmond Tran氏によると、ゲームアーカイブス版のクロノ・クロスはPS VitaのPlayStation Storeでは販売されていない状態だそうです。ただし、過去に購入している場合はダウンロードリストに表示され、正常に動作する模様。一方で、PS3版のクロノ・クロスは再インストールしてプレイしようとすると「期限切れ」と表示されてプレイできなくなるとのこと。

- The PSOne Classics version of Chrono Cross can’t be found on the PS Vita store anymore, only on your download list if you bought before. Runs fine though.

- It’s on the PS3 store, but trying to install and run it tells me it expired? In 1970?? wtf pic.twitter.com/o0xz96izmF— Edmond Tran (@EdmondTran) April 4, 2022