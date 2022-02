このほど吹雪の中で窓を開けっ放しにして外出してしまった結果、部屋にまで雪が降り積もってしまったという事態に陥った女性の話題がアメリカより届いた。雪だらけの部屋がTikTokで公開されると、「これは可哀そう」という同情の声や思わず笑ってしまった人もいたようだ。『New York Post』などが伝えている。

今回TikTokに動画を投稿したのは、米マサチューセッツ州ボストン大学に通うアカウント名『youaintseenothingg』さんで、同じ寮に住むアシュリンさん(Ashlyn)の身に降りかかった最悪の出来事を明かしている。

投稿には、1月29日の朝にアシュリンさんのルームメートであるベラさん(Bella)と『youaintseenothingg』さんがメッセージをやりとりしたスクリーンショットがあり、『youaintseenothingg』さんは「すごい寒くてちょっと凍えてるんだけど」とベラさんにメッセージを送っている。するとベラさんも同意し、閉め切った窓の内側に雪のようなものがうっすらと積もっている写真を『youaintseenothingg』さんに送った。困惑した2人だったが、その後ベラさんはアシュリンさんの部屋のドアの隙間から冷たい風が吹き出していることに気付いた。

この報告を受けた外出中のアシュリンさんは、『youaintseenothingg』さんに「ベラから私の部屋に雪が入っているって聞いたんだけど、それは本当なの? 実は部屋の窓を少しだけ開けたままにしちゃったの」と尋ねている。

アシュリンさんは前日からボーイフレンドの家に泊まっており、「スペアキーを使って私の部屋に入って窓を閉めてくれる?」というメッセージとともにスペアキーの場所を『youaintseenothingg』さんに伝えた。

そしてスペアキーを使ってアシュリンさんの部屋に入ってみると、そこには驚くべき光景が目に飛び込んできたのだ。

フローリングの床は雪で真っ白になり、机やイス、ベッドの上まで一面が雪だらけになっており、見た目だけでも数センチは積もっていることが分かる。

机の上の本など全てが雪に覆いつくされた状況には、フォロワーから「こんなに雪が降り積もっているとは」「なんで真冬に窓を開けておく必要があるの!?」「この月の暖房代は全部この子が支払うことになりそうだ」「これは本当に可哀そう」といった声が届き、泣き笑いの絵文字も続出した。

アシュリンさんはメッセージで「窓を少しだけ開けていた」と明かしていたが、実際はほとんど全開で網戸だけの状態だったという。これにはフォロワーらも「それは最悪だ!」「網戸だけじゃ雪は防げないよ」と笑いの声もあがったが、「私も風の強い日に少しだけ窓を開けっ放しにしたことがあるけど、風のせいで窓が全開になっていたことがあったよ」とアシュリンさんの状況に理解を示すコメントも届いていた。

なおこの状況を気の毒に思った友人たちが、すぐに帰ってこられないアシュリンさんの代わりに部屋を掃除してあげたそうだ。

画像は『lol 2022年1月30日付TikTok「the consequences of leaving your apartment window open during a boston blizzard」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)