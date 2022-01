【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年12月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、12月に最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

12月1日〜12月31日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3

2.『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』

3.『私立探偵マグナム』シーズン2

4.『ウォーキング・デッド』シーズン10

5.『トワイライト・ゾーン』

6.『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5

7.『ザ・スタンド』

8.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン

9.『アンという名の少女』シーズン3

10.『THE Undoing〜フレイザー家の秘密〜』

初登場で1位に君臨したのは『ウォーキング・デッド』シーズン10は4位に陥落した。

惜しくも2位となった『FBI:特別捜査班』のスピンオフ。FBIの最重要指名手配リストに載った凶悪な逃亡犯を追う、"追跡のエキスパート集団"の活躍を描き、物語がよりスピーディに展開され、一話完結タイプの見やすさと、手に汗握るスリリングな緊張感を併せ持った中毒性の高いシリーズになっている。

精鋭チームを率いるリーダーのジェス ・ラクロイ捜査官を演じるのは、『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』などで知られるジュリアン・マクマホン。さらに、映画『トワイライト』シリーズのケラン・ラッツ、『アメリカン・アウトロー』のナサニエル・アルカン、『エメラルドシティ』のロキシー・スターンバーグ、『ゲーム・オブ・スローンズ』のケイシャ・キャッスル=ヒューズがチームメンバーを好演している。

(海外ドラマNAVI)

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3 TM & (c) 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks aretrademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks ofCBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.