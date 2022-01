女優ハル・ベリー(55)が自身のInstagramでいたずらを仕掛ける写真を投稿したところ、俳優ドウェイン・ジョンソンをはじめとする多くのフォロワーが引っかかった。翌日にハルがネタばらしすると、ファンは「面白い!」「やられた!」と初笑いしたというコメントが続出した。

ハル・ベリーが現地時間1日に公開したのは、誰もいないチャペルにて恋人で歌手のヴァン・ハント(51)と向かい合い、キスを交わしている写真だ。

2人の背後にある大きな窓からは、紺碧の海とヤシの木が立ち並ぶトロピカルリゾートの景色が広がっている。ロマンティックな写真にハルは「どうやら、これが正式発表になります!」と言葉を添えた。

多くのフォロワー達は2人が結婚式を挙げたと思ったのか、「おめでとう!」「2人を祝福します!」といった言葉が続々と届いた。

そしてセレブ達からも祝福が届いており、“ロック様”こと俳優のドウェイン・ジョンソンは「おふたりさん、おめでとう! 美しいよ!」、モデルのナオミ・キャンベルは「おめでとう。素晴らしい団結に祝福を」とコメントしている。

これらの人々は、今回の投稿に2枚目の写真があったことに気付かなかったようだ。次に現れたのはハルとヴァンが笑顔で寄り添う自撮りショットで、「2022年です!」との文字が貼られていた。

どうやらこの投稿は2人の結婚式ではなく、新年を迎えたことを「正式発表」したというオチだったとみられている。

写真がドッキリだったことに気付いたフォロワーは「上手く丸め込まれたわ! 次の写真を見るまではね」「ハルは結婚してないよ。2枚目の写真を見た?」といったコメントを残した。

しかしあまりにも多くの祝福の言葉が届いたためハルは翌2日、ヴァンと寄り添うツーショットを公開し、2人の結婚式ではなかったことを明かした。

ハルは「私達はお正月を楽しく過ごしていただけよ!」と綴っており、お祝いのコメントをしてくれたフォロワーに向けて「人々は、私達が期待するほど写真をスワイプしていないようね。祝福の言葉をありがとう。私達は心を打たれました」と感謝の気持ちをしたためた。

そして、またもや「今、このことを正式発表します」と記した後、「インターネットはもはや無敗であることを!」とオチをつけ、“あっかんべー”の絵文字を添えた。

メッセージの最後には「#nomoreswipes4me(私にはスワイプは必要ない)」「#Januaryfoolsday(ジャニュアリーフールの日)」とのハッシュタグが付けられた。

この投稿を見た多くのフォロワーが爆笑の絵文字で反応し、このようなコメントが見受けられた。

「オーマイガー! 面白過ぎる!!」

「愛と笑いがあるのは良いことね。ハッピーな2022年を!」

「ワハハ! 楽しい休暇を過ごしてくれ!」

「私もやられたー。だけど、楽しい時間と素敵な愛は祝福するに値するわね。」

画像は『Halle Berry 2021年12月11日付Instagram「… a little BEV from the backyard never hurt anybody」、2022年1月1日付Instagram「well…IT’S OFFICIAL!」、2022年1月2日付Instagram「We were just having some New Year’s Day fun!」』『therock 2021年12月17日付Instagram「Wheels up」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)