ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」の客室に謎解きと恐怖を同時に味わえる1日1室限定の「謎解きホラールーム」が初登場し、話題を呼んでいる。2022年2月27日まで。発売日には即完売するほどの人気ぶりで、次回2022年1月分は12月17日販売予定だ。早速、怖〜い、謎解きホラールームを覗いてみた。



【写真】「謎解きホラールーム」の客室内

客室に入った瞬間からはじまる「謎解き」と「ホラーの世界」

「ホテル ユニバーサル ポート」で2015年から毎年開催されてきた大人気の「謎解きホラールーム」シリーズ。昨年度は予約開始日当日に約9割が予約で埋まるほどの反響があったといい、カップルからファミリーまで、幅広い層が楽しめる人気プランだ。



その後のアンケートでは「約8割以上のお客さまにご満足いただきました」とホテル担当者。今年は2018年7月に開業した姉妹館の「ホテル ユニバーサル ポートヴィータ」に初登場し、完売状態が続いているという。



今回のタイトルは「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画(メッセージ)」という生々しさ。ホテルの1室(通常のデラックスルーム、37平方メートル)を期間限定の「謎解きホラールーム」にしつらえているのだが、部屋の外のドアも他の部屋とは趣きが異なり、おどろおどろしい感じを醸し出している。いよいよ、ここからワクワク、ドキドキのストーリーが始まるのだ。



ネタバレにならない程度に話すと、客室設定は「血塗られた絵画」が制作されたアトリエ。宿泊者は主人公の“美術学者”になりきって、スマートフォンなどを使いながら絵画を調べるなどデジタルとアナログのツールを駆使し、客室内に隠された「謎」を解き明かしていくのだが…。謎解きに欠かせない、多数のミッションも用意されているのも見逃せない。そして、翌朝の起床後にもエピローグがつづくという。



それにしても、不気味なアトリエに見立てた部屋に入るとビクッとする。血塗られたような部屋には絵画、画材、美術品などが散在していて、なにやら事件のにおい。実はこの中にもヒントが隠されている。手がかりは数多くの美術品をどう調べるかだ…。



「オリジナルストーリーで、初めての方もリピーターの方もお楽しみいただける謎や仕掛けをご用意しています。謎解きは客室内のみで完了するため、コロナ禍でも同行者以外の方と密になることはなく、安心してお楽しみいただけます」と、ホテル担当者。



ホラールームの2022年1月分の予約は今月17日11時受付開始

今年12月分はすでに完売していて、2022年1月分の予約は12月17日11時受付開始とのこと。1日1室限定で1名から4名まで利用が可能。料金は1人(素泊まり)8000円(4名1室の場合)〜。※消費税・サービス料込、宿泊税別。



謎解きが大好きな人、そうではない人にとっても見逃せない、この冬、ひと味違う宿泊プランだ。2022年1月は肝試し?も兼ねて、宿泊してみてはいかが。



怖いのが苦手なら、甘くて美味なクリスマスケーキ付宿泊プランがおすすめ。今の季節、人気を博しているのが〜お部屋でMerry Christmas〜大切な人との心温まるクリスマスを♪2種類から選べる「クリスマスケーキ付プラン」(素泊まり)がある。



ブッシュ・ド・ノエル(キャラメルマンゴームース)あるいはクリスマスストロベリーケーキ(苺ショートタイプ)の2種類から1種を選ぶ。「Merry Christmas」以外に希望のメッセージでの用意も可能だとか。



ちなみに、クリスマスケーキお届け可能時間は15時〜20時まで。こちらのプランは12月25日まで。4名1室利用で1人4625円(税・サ込)〜(12月9日時点)。



◇ホテル ユニバーサル ポートヴィータ(大阪市此花区島屋6丁目1番16号)/JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅徒歩約2分



(まいどなニュース特約・八木 純子)