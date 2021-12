モスバーガーは、今年もリラックマとコラボレーションした『2022モス福袋』を数量限定で販売する。7日より、ネットでの事前予約を受け付ける同商品。トートバッグとブランケットに加えて封入される「お食事補助券」の内容とは。

【画像】ハンバーガーを頬張るリラックマがデザインされたブランケット、ほか気になる内容を公開

2010年より販売し、毎年反響のある同商品。昨年に引き続きコラボした「リラックマ」グッズは、ふわふわトートバッグとブランケット、パスケース、メモ帳の4種。ブランケットは、リラックマがおいしそうにハンバーガーをほおばっているオリジナルデザインとなっている。

そして注目は、お食事補助券は500円券が6枚つづりで、3000円相当とお得(有効期限は2022年3月末まで)。かわいいグッズとお得がセットになった福を呼ぶ商品となっている。

7日から26日まで実施される予約販売は、ネットでの事前予約限定となり店頭での販売はなし。数量限定でなくなり次第終了となる。販売は30日からで、予約・店頭販売分とも1名につき3個まで購入可能。一部店舗を除く、全国のモスバーガー店舗で販売する。

