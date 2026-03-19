eltha（エルザ）

「我が子と耐え抜いた証」 子宮筋腫8個と赤ちゃんが共存する妊娠中のMRI画像に「生命の神秘を感じる」「母親ってすごい…」

お腹の中で赤ちゃんとともに複数の子宮筋腫が写る、妊娠中に撮影されたMRI画像がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいます。Moeさん（…