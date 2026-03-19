eltha（エルザ）
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注目の美容成分“アゼライン酸”を使いやすく、医療機関専売ブランドから美容液が登場
肌トラブルの治療や美肌維持のために美容皮膚科へ通う人が増えるなか、注目の整肌成分「アゼライン酸」を配合した新商品が登場。ロート製薬は7月21…
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「ランドセルに1本入れておいて…」 “子どもも使える”冷タオル、我が子の熱中症対策にどう寄り添える？
子どもの体感温度は、地面の照り返しの影響などにより、大人よりも+7℃程度高くなるといいます。サントリービバレッジ＆フードが2023年に実施した検…
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猛暑でつらい生理の味方に…ピル最新事情、「ピルは太る」「35歳以上は飲めない」誤解に産婦人科医が回答
厚生労働省の発表によると、18〜49歳女性の約7割が生理痛などの月経トラブルにより、仕事や私生活に支障をきたしているという。そんな中、不調改善…
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家にある道具だけでOK、美容師が教えるセンターパートの”ふんわり立ち上げ”テクニック
韓国の女優やアイドルのような“センターパートのかきあげ前髪にしたい……。”前髪の根元がふんわりと立ち上がり、自然な動きが生まれるだけで、一…
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“盛れる自分”は顔まわりで決まる 美容師直伝！アイロンで迷わないおくれ毛＆サイドバング簡単セット術
パッとしない印象を変えたくて、顔周りにサイドバングを作ってみたけど、うまくいかない…そんな経験はありませんか？巻き方が難しかったり、時間が…
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紫外線に湿度…髪の“うねり戻り”の悩みに朗報、好調の『ギュット』からヘアミルクが登場
ダメージによるうねりや広がりなどの髪悩みに寄り添うヘアケアブランド『Gyutto（ギュット）』（ロート製薬）。日中の“うねり戻り”に着目したアウ…
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梅雨でも怖くない！ アホ毛や顔周り、湿気で死んだ髪や寝グセを救う美容師直伝のリカバリー術
せっかく髪の毛を巻いておしゃれをしたのに、湿気でうねりが……（泣）。ヘアセットの大敵である梅雨シーズンが今年も到来。そんな梅雨でも可愛さを…
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「我が子と耐え抜いた証」 子宮筋腫8個と赤ちゃんが共存する妊娠中のMRI画像に「生命の神秘を感じる」「母親ってすごい…」
お腹の中で赤ちゃんとともに複数の子宮筋腫が写る、妊娠中に撮影されたMRI画像がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいます。Moeさん（…
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距離感難しい...年の差ママ友の”壁“問題に42歳初出産ママが思うこと「ドタキャン、遅レス...細かいこと気にしない」
42歳で初出産を経験したこえりさん。SNS上の高齢出産ママに対する偏見への思いを語った「高齢出産ママはヤバいやつ？」という投稿をし、話題になっ…
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「生まれ変わっても、また自分になりたい」 両足を失った女性がパリコレモデルに、覆された”障がい者への固定観念”
16歳で事故に遭い、意識不明のまま入院。やがて目覚めた後に向き合うことになったのは、“両足切断”という大きな変化だったという葦原海（あしはら…
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「おりもの」を教わらないまま大人に…小林製薬が向き合う“性教育の空白” 親子で話せる社会へ
生理について学校で習った記憶がある一方で、「おりもの」については教えてもらった記憶がない…。おりものの色や形状から健康状態の目安も分かると…
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「盲ろう」4歳児の日常を発信するママの思い、見えない・聞こえない・話せない”三重苦”でも「こんなにも人生を楽しんでいる」
生まれつき視覚障害と聴覚障害を二重に持つ「盲ろう」の状態で生活を送る4歳のいのりちゃん。人工内耳という聴覚を獲得するための装置を着け、オー…
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せいろ蒸しに五苓散、麻辣湯…なぜいま”養生”が刺さるのか？ 「この身体に合う整え方」へシフトしていく時代
サウナで汗を流し、痺れる辛さの「麻辣湯（マーラータン）」を求める。Instagramでは「#せいろ蒸し」が人気を集め、SNSでは漢方薬の「五苓散」など…
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開きかけの倉庫、電線、カーナビ…「あれなに？」期の5歳児に一眼レフを渡したら「無垢だ…」「世界がまだ未知にあふれている」
5歳の「あれなに？」に運転中は反応できないので一眼レフを渡したら、いい写真ばかり。写っていたのは、開きかけの倉庫の扉や電線、車の後部座席か…
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なぜ「女子の本音」を逃さないのか？ 『乾燥さん』『サボリーノ』開発者が大切にする”自分ごと”の視点
累計販売数12億枚を突破した『サボリーノ』をはじめ、『乾燥さん』『ももぷり』などの大ヒットコスメを開発してきたBCLカンパニーの齊藤久美子さん…
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「人生何週目？」9歳少女が語る日本の未来と人生…年齢を超えた言葉に「私より言葉にできてて感動」「考えさせられた」
とある9歳の少女が語るのは…なんと日本の未来についてです。学校に行かない選択をしながら年齢をとうに超えた言語化力と観察力を見せ、Instagramで…
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防災グッズに”おりものシート“を 「自治体備蓄１割」災害時下着を清潔に保つ役割も
女性の健康・ウェルネス・キャリアを横断的に扱う体験型フェス 『第6回 WEHealth2026』 が３月6日（金）・7日（土）の2日間、原宿エリアにて開催さ…
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小松菜、実は“生”でもおいしい おやつからおつまみまで…乳製品を一緒に使って「苦みを抑える」簡単レシピ
小松菜は一般的に「茹でる」「炒める」など加熱調理して食べることが多いが、加熱調理すると、ビタミンCなどの大事な栄養素が抜けてしまう。栄養を…
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起きてすぐ自分でバナナを準備…25年前の包丁を受け継いだ3歳児の姿に「おりこうさん」「なんて頼もしい」
朝目覚めるやいなや、自分でバナナを取り出して切り始める3歳の女の子の姿がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。hikaruさん（@__r3023__）が投稿…
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「一重のまま可愛くなりたい」が増加？ プロが語る“二重信仰”の変化と、一重でも「盛れる」メイク術
K-POPアイドルの人気などを背景に「一重メイクもきれい」という認識が広がりつつある近年。ヘアメイクアーティスト・HARAさんは、一重を取り巻くメ…