¸ýÏÀ¤·¤Æ·ã¹·¡¢¼òÍðÃË¤¬Êì¿Æ¤ò°æ¸Í¤ËÅê¤²¼Î¤Æ»¦³²¤¹¤ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡¡¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤¹¤®¤¿ÃË¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ë½»¤àÃË¤¬¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¡¢¼Â¤ÎÊì¤ò°æ¸Í¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ï¡¢8·î22Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥±¥é¥é½£¤ÎÌ±²È¤Çµ¯¤¤¿¡£¥µ¥ì¥·¥åÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï²¿¤«¤ÈÁû¤®¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊÍðË½¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢²ÈÏ©¤Ë¤Ä¤¯º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËîÉîÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ì¥·¥åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¡¢·»¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÐÀè¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²È¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤À¤±¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£¤Õ¤À¤ó¤«¤é·ö²Þ¤ÃÁá¤¤¥µ¥ì¥·¥åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È·ã¤·¤¤¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢Êì¿Æ¤òÊú¤¨¤ë¤ÈÎ¢Äí¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°æ¸Í¤ÎÃæ¤ËÊü¤êÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤µ¤Þ¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢°æ¸Í¤«¤éÊì¿Æ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤â¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸ýÏÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°æ¸Í¤Ø¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢6·î5Æü¤Ë¤â¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈºÊ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿42ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ºÊ¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°æ¸Í¤ËÍî¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1992Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¶µ²ñ¤Ç¡¢¿ÀÉã2¿Í¤È½¤Æ»½÷¤¬¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢18ºÐ¤Î½¤Æ»½÷¤òÉà¤Ç»¦³²¤·¡¢°æ¸Í¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¡¢°æ¸Í¤ÎÄì¤«¤é29ÂÎ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ËãÌôÁÈ¿¥¤Î¤Ê¤ï¤Ð¤êÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â12¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1999Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î°æ¸Í¤ÇÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£°æ¸Í¤«¤éÆ¬Éô¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡£¤·¤«¤·¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é11Ç¯¸å¤Î2010Ç¯¡¢ÆÍÁ³Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¹ñ³°¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òºÆÄ´ºº¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥ä¥à¥ä¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬°ûÎÁ¿å¤ò°æ¸Í¿å¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ½èÍý¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°æ¸Í¤ËÅê¤²¹þ¤à¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£