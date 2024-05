ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしく浮かび上がるキャラクターのシルエットが可愛い、ディズニーデザイン「シルエットのセンサーウォールライト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「シルエットのセンサーウォールライト」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,590円(税込)

使用電池:単四乾電池3個(別売)

付属品:取り付け用ピン・2本、両面シール・1枚

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターのシルエットが可愛い、センサーで灯るLEDライト。

音と振動で灯るLEDが採用されているので、帰宅時や深夜にトイレに行くときにも安心です!

また、スエード調素材なので高級感もたっぷり◎

デザインは全部で10種類がラインナップします。

ミッキーマウス

サイズ:約21.5×2.1×24.6(高さ)cm

「ミッキーマウス」デザインのウォールライト。

楽しそうに歩いている「ミッキーマウス」のシルエットに癒されます☆

ドナルドダック

サイズ:約18.1×2.1×25(高さ)cm

「ドナルドダック」デザインのウォールライト。

「ドナルドダック」は腕を組んだポーズで。

チャームポイントのくちばしやモフモフのお尻にも注目です!

くまのプーさん

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズ:約14.3×2.1×25(高さ)cm

「くまのプーさん」デザインのウォールライト。

ハニーポットを持って大好物のはちみつを食べているお茶目な「プーさん」のシルエットに胸きゅん☆

チップ&デール

サイズ:約19.8×2.1×18.2(高さ)cm

「チップ&デール」デザインのウォールライト。

「チップ」と「デール」は、仲良く肩を組んでいる可愛らしいシルエット姿。

今にも元気いっぱいにはしゃぐ声が聞こえてきそうです!

101匹わんちゃん(おすわり)

サイズ:約16.2×2.3×23.1(高さ)cm

『101匹わんちゃん』デザインのウォールライト。

首を傾げるようなデザインが可愛らしいシルエットに。

今にもしっぽをふりふりながら駆け寄ってきそうです☆

アリエル

サイズ:約24×2.1×24.4(高さ)cm

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのウォールライト。

「アリエル」の美しい横顔をシルエットで表現しています。

ライトアップされるとより幻想的な雰囲気に◎

フランダー

サイズ:約20×2.1×19.2(高さ)cm

『リトル・マーメイド』に登場する、「アリエル」のお友だち「フランダー」のウォールライト。

「アリエル」と一緒に飾れば可愛さ倍増です!

コロンとしたフォルムにもほっこり。

スティッチ

サイズ:約23.5×2.1×23.3(高さ)cm

「スティッチ」デザインのウォールライト。

特徴的な大きな耳が目をひきます☆

ちょこんと座った姿もとってもチャーミング。

ミニーマウス

サイズ:約20.3×2.1×25(高さ)cm

「ミニーマウス」デザインのウォールライト。

帽子からひょっこりと出たお花や、長いまつ毛など、シルエットもキュート!

「ミッキーマウス」と合わせて飾っても素敵です。

ジーニー

サイズ:約22.5×2.1×22.8(高さ)cm

『アラジン』に登場する「ジーニー」デザインのウォールライト。

ユニークなフォルムがインパクトたっぷり☆

花瓶やチェストの上に飾って、「ジーニー」が出てくるように見せても面白そうです。

点灯時はもちろん、消灯時もとってもオシャレ。

シルエットデザインなのでさりげなく飾れるのもうれしい◎

<スイッチ部アップ>

LEDライトは音と振動で灯ります。

廊下や階段、ベッドサイド、コンセント横など、暗くて見えにくい足元の設置もオススメです。

ふんわりと広がるあたたかい灯りにほっこり。

やさしく浮かび上がるキャラクターのシルエットが可愛い、ディズニーデザイン「シルエットのセンサーウォールライト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

