¡Ö¤¤á¤Ä¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Çµ´»¦Ââ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¤É¤Î¸ÆµÛ¤Î»È¤¤¼ê¤Ë¡©
2020Ç¯10·î17Æü¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥â¥Ç¥ë"¤¤á¤Ä¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á"¤ÎÂè1ÃÆ¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤Í¤º¤³¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤¤µ¤Ä¤¿¤¤¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×(Amazon¸ÂÄê¾¦ÉÊ)¤Î3¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°éÀ®Ãæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ä»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤Þ¤¿12·î5Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡Ö¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤Î2¤Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãì½¸·ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢µ´»¦Ââ(¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢µ´¤ò¼í¤ëÁÈ¿¥)¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÃì9¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ÎÍ½Ìó¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ´ÌÇ¤Î¿Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô¡¦½ÅÆ£¤âÂè1ÃÆ¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤Í¤º¤³¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¡£Í£°ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Amazon¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤¤µ¤Ä¤¿¤¤¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
È¯ÇäÆü¤«¤é2Æü¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¤µ¤Ä¤¿¤¤¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤¬¼«Âð¤ËÅþÃå¡£¡Ö¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¡Ö¤Í¤º¤³¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¿¤Þ¤¿¤ÞË¬¤ì¤¿Å¹¤Ç¡Ö¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è³«Éõ¡õ°éÀ®³«»Ï¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº(¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦)¤Î±©¿¥¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¥«¥é¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è³«Éõ¡ª
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó4Ñ¤Ç¡¢Â¾¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¡£
ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£
°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¡¢¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¡¢¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Ãì9¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢°éÀ®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢µ´»¦Ââ¤Î°ìÈÖ²¼¤Î³¬µé¤Ç¤¢¤ëâ£¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
°éÀ®ÊýË¡¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë"¿©»ö"¤È"·±Îý"¡£¤´¤Ï¤ó¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ï¶ÌÏª¤Ç¡¢·±ÎýÍÑ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö´ä¤ò»Â¤ì¡ª¡×¡ÖÉ»Ã½¤ò³ä¤ì¡ª¡×¡ÖÌôÅò¤ò¤«¤±¤í¡ª¡×¤Î3¼ïÎà¡£
¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤ë²ó¿ô¤ä¡¢¥²¡¼¥à¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¦²ó¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¸½¤ì¤ë¡£ÎÚÂìº¸¶á¼¡(¤¦¤í¤³¤À¤¤µ¤³¤ó¤¸)¤ä¹ÝïÄÄÍ·Ö(¤Ï¤¬¤Í¤Å¤«¤Û¤¿¤ë)¡¢¤ª´ÛÍÍ¤³¤È»º²°ÉßÍÔºÈ(¤¦¤Ö¤ä¤·¤¤«¤¬¤ä)¡¢¼îÀ¤(¤¿¤Þ¤è)¤äÌü»ËÏº(¤æ¤·¤í¤¦)¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Çµ´»¦Ââ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¼é¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÔÄê´ü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¤Ä¤¤¤Ë¿Ê²½¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡ª¡©
°éÀ®1ÆüÌÜ¤Ï¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯â£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ½¢¿²¡£2ÆüÌÜ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Ê²½¤Î¤È¤¤¬¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢²æºÊÁ±°ï(¤¢¤¬¤Ä¤Þ¤¼¤ó¤¤¤Ä)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¤Û¤ÜÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥Ã¥È³¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æºÊÁ±°ï¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´¶·ã¡ª
±¦¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢°éÀ®Ãæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îµ¡·ù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Î¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤Î¾Ð´é¤â¥¥å¡¼¥È¤À¡£
¢£µ´¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Àï¤¨¡ª
°éÀ®Ãæ¡¢¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ£Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ´¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌðÇÊ±©(¤ä¤Ï¤Ð)¤ä¼ë¼Ó´Ý(¤¹¤µ¤Þ¤ë)¡¢Îß(¤ë¤¤)¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÃº¼£Ïº¤¿¤Áµ´»¦Ââ¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëµ´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Äê´üÅª¤Ë¸½¤ì¡¢°éÀ®Ãæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀïÆ®²èÌÌÃæ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÂà¼£¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÀïÆ®¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°éÀ®Ãæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Éé½ý¤·¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤ÈÉü³è¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¡¢½ÅÆ£¤Ï¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö±£¡×(¤«¤¯¤·)¤¬½èÍý¤ò»Ï¤á¤¿¡£
±£¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Éü³è¤ÏÄü¤á¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿â£¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¡¢¤´¤á¤ó¡Ä¡£
¢£2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤Î°éÀ®¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡ª
¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Óâ£¤«¤é°éÀ®³«»Ï¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÆü¤ËÓÜÊ¿°ËÇ·½õ(¤Ï¤·¤Ó¤é¤¤¤Î¤¹¤±)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£¤¢¤Î"¤Û¤ï¤Û¤ï"¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¶ÌÏª¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢Ë¨¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡Ö±£¡×¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÅ¾À¸¡£¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¡¢¤´¤á¤ó¡Ä¡£
3²óÌÜ¤Î°éÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ê2ÆüÌÜ¡¢º£²ó¤â¤¢¤Þ¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¤Ë¡£
¤½¤³¤«¤é¿ôÆü´Ö¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¿Ê²½¤Ï¤Ê¤·¡£
ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢â£¤«¤é¹Ã(¤¤Î¤¨)¤Î»Ñ¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£â£¤«¤é¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤ä¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¡¢¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤È¡¢Ãì¤Ë¤Ï¿Ê²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
3²ó°éÀ®¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢â£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Û¤ÜÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤¼¤ó¤¤¤Ä¤Ã¤Á¤ä¤¤¤Î¤¹¤±¤Ã¤Á¡¢¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼¡¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡£Ãì¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤¿¼¡²ó¤Ë(¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡©)¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡á½ÅÆ£ÊâÈþ(´ØÀ¾¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô)