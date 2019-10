南オーストラリア州のアデレード・ヒルズにある住まいで暮らす、犬のトニーくん。ある日お庭で遊んでいたところ、かわいらしい珍客が突然訪ねてきたのだとか。

何ともオーストラリアらしいハプニングが話題を呼んでいます。

ちょっぴり困惑した表情を浮かべているトニーくん。いったいなぜかというと……?

野生の赤ちゃんコアラが背中にしがみついているから!

トニーくんの背中から、一向に離れようとしない赤ちゃんコアラ。どうやらトニーくんを自分のお母さんと勘違いしているようです。

赤ちゃんコアラはしばらくトニーくんとのハグを楽しんだ後、近くの木に戻っていったとのこと。おそらく本当のお母さんの元に帰ったのでしょう。

もふもふのリュックを背負っているような見た目が、とても可愛らしいですね。

※参照:

Koala joey clings onto pet dog after mistaking it for its mum in the Adelaide Hills | 7NEWS.com.au

https://7news.com.au/news/wildlife/koala-joey-clings-onto-pet-dog-after-mistaking-it-for-its-mum-in-the-adelaide-hills-c-491269

(執筆者: しゃむ)

