ペットの飼い主さんなら、愛犬や愛猫に起こされるという経験が一度はあるのではないでしょうか。

変わった方法で飼い主さんを起こそうとする猫ちゃんの動画が人気を呼んでいました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Cat plays guitar to wake up his owner - YouTube



寝室に置いてあるギターに狙いを定める猫。

爪で弦を弾き、「ジャジャジャジャーン」と音を出して……。



「ご主人、起きたかニャ……?」

と飼い主さんの方をチラリ。



最後はこちらに近づいてくる猫ちゃんなのでした。

飼い主さんがなかなか起きなかった結果、ギターの音色で起こそうとしたのでしょうか。

動画を観た人からは、「ギターが高価でないことを祈る(笑)」「起こそうとしたんじゃなくて、ギタリストとしてのスキルを見せびらかしただけだ」なんて声も寄せられていました。