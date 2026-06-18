フジテレビの軽部真一（63）アナウンサーが18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。仲良しの人気アイドルや、家が近所だというお笑い芸人など、意外な交流を打ち明けた。この日のゲストは元フジテレビアナウンサーでフリーの中井美穂と八木亜希子。番組では2人を良く知る人物のプロフィールを出し、誰か当てるというクイズを行った。そうしてシルエットで声を変えて登場した人物のヒントとして「中島健人