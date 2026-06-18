「どうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」――KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00〜)で、「ゴチになります!27」にVIPチャレンジャーとして初参戦する。猪狩蒼弥○食べログならぬ“ガリログ”デビュー前にもかかわらず、持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティ番組を中心に注目を集めている猪狩。増田貴久の直属の後輩にあたる