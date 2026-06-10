政府と与野党が一体で取り組む「社会保障国民会議」と銘打ったにしては、看板倒れの展開だと言わざるを得ない。短期的な物価高対策として消費税の減税を断行すれば、社会保障制度の安定を揺るがすだけだ。国民会議は先週から、食料品を対象にした２年間限定の消費減税について、本格的な議論を進めている。政府側は、税率を０％とするとレジシステムの改修に１年程度かかるが、１％ならば半年以内に対応できる、と説明した。