◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。ワールドカップ史上通算1000試合目として、審判が特別ユニホームを着用する。この記念すべき出来事を祝して、FIFAは審判員のために特別なユニホームをデザインした。蛍光オレンジ色のシャツには、肩に金色のスト