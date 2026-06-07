【漫画】本編を読む誰もが知っている昔話に、ねこが登場していたら…という、「ねこに癒やされ疲れも吹っ飛ぶ」童話×ねこ漫画『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。もしも「わらしべ長者」の主人公として、わらしべ（藁）を口にくわえた猫がいたら…というお話。藁を咥えたねこちゃんの絵だけで、既にかわいらしさで胸がいっぱいになる。わらしべ長者の物語は、貧しいけれど素直な男が、観音様のお告げ通り