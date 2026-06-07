ポルトガル代表は今回の2026W杯で優勝を狙うだけの力を備えているが、やや不安の残るポジションがあるとすればセンターバックだろうか。リーダーとなるのは、マンチェスター・シティでプレイする29歳のルベン・ディアスだ。今季はハムストリングを痛めて離脱していた期間があったが、マンCで積んできた経験値を考えても1番頼りになるディフェンスリーダーだ。他にはベンフィカのトマス・アラウージョ、スポルティングCPのゴンサロ