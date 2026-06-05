兵庫県警本部＝神戸市中央区兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と千尋さん（52）が殺害された事件で、指名手配後に遺体で見つかった大山賢二容疑者（42）の血液が現場住宅内から検出されていたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者の遺体の手に切り傷があったことも判明。県警は2人を襲った際に負傷した可能性があるとみている。捜査関係者によると、血の付いたスリッパが室内にあり、血でできた足跡