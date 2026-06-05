2月に行われた衆議院選挙について、いわゆる一票の格差を理由に選挙の無効を訴えていた裁判です。県内3つの選挙区について、仙台高裁秋田支部は5日、「合憲」と判断し原告の請求を棄却しました。訴えを起こしたのは、弁護士で作る団体で、全国14の高等裁判所に提訴しています。いわゆる一票の格差が最大で2倍を超えた2月の衆院選について、憲法が求める投票価値の平等に反するとして、選挙の無効を訴えています。5日の判決で、仙台