驚異の「648通り」カスタム！自分だけの「my雪見だいふく」体験 中目黒に3カ月限定でオープンするテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」。8種のアイスと18種のトッピング・仕上げの組み合わせで、計648通りの雪見だいふくに出合うことができます。しかも、店舗で一つ一つ“手づつみ”で仕上げてくれるので、ここでしか味わえないつつみたての特別な食感を楽しめそう。 まずはアイスを8種類から選んで、そのあとアイスと一緒に