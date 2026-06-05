◇出場選手登録【日本ハム】アリエル・マルティネス捕手（内野強化）【オリックス】窪田洋祐外野手（外野強化）【ロッテ】山崎剛内野手（慶弔休暇特例代替選手）【DeNA】九鬼隆平捕手（捕手強化）【中日】味谷大誠捕手（捕手強化）、岡林勇希外野手（右太腿裏肉離れ完治）◇同抹消【日本ハム】柴田獅子投手、梅林優貴捕手（いずれも再調整）【オリックス】渡部遼人外野手（下半身のコンディション不良）【ロッテ】グレゴリー・ポラ