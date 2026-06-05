2025年、「世界三大コンクール」の一つに数えられるショパン国際ピアノコンクールで桑原志織さんが日本人最高位の4位入賞を果たし、話題を呼びました。凱旋ツアーを前に、コンクールの舞台裏とこれからの夢を聞きます。（構成：山田真理撮影：木村直軌）【写真】のんびりと能天気で、楽観的な性格だと話す桑原さん* * * * * * *運命の巡りあわせに背中を押されてポーランドのワルシャワで開かれたショパン国際ピアノコンクールで