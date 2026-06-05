埼玉県北本市に、ご当地カレーや全国のカレー人気店＆名店など51店が集結する。6月6日・7日の2日間にわたって開催されるのは「北本カレーフェスティバル2026」。いったいどんなものなのか。地元＆全国のカレー店集結6月6日・7日2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、北本総合公園で開催される「北本カレーフェスティバル」。主催は北本市で、北本市はもちろん埼玉県、さらには大分県など全国のカレー店から51店舗が集結（キッ