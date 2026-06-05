埼玉県北本市に、ご当地カレーや全国のカレー人気店＆名店など51店が集結する。6月6日・7日の2日間にわたって開催されるのは「北本カレーフェスティバル2026」。いったいどんなものなのか。

地元＆全国のカレー店集結 6月6日・7日

2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、北本総合公園で開催される「北本カレーフェスティバル」。主催は北本市で、北本市はもちろん埼玉県、さらには大分県など全国のカレー店から51店舗が集結（キッチンカーなども含む）。地元・北本を代表する「北本トマトカレー」をはじめ、全国の有名ご当地カレーが一堂に会するのだ。

北本カレーフェスティバル

北本カレーフェスティバル

北本カレーフェスティバル

北本トマトカレーを提供する店だけでも複数店舗あるようで、それぞれ違いが楽しめそうだ。さらに、カレーだけでなくビリヤニやカレー焼きそば、クレープといったスイーツまで販売予定だそうで、カレーだけでないのも飽きずに楽しめて嬉しい。

北本カレーフェスティバル

北本カレーフェスティバル

北本カレーフェスティバル

フェス内では「推しカレーグランプリ」も開催。来場者によるポイント制のモバイル投票を実施し、ポイントを多く獲得したメニューにグランプリを授与する。これだけ店舗が多いのだから、きっと盛り上がるにちがいない。

北本市は人口約6万5千人。首都圏へのアクセスも悪くなく、里山や雑木林など緑も多い街だ。地震や水害なども少なく「災害に強いまち」でもある。また、縄文時代の遺跡も多く残っており、昔から豊かな自然とともに人々が暮らしてきた場所なのである。

北本カレーフェスティバル 北本市役所 担当者

北本市役所の担当者は「有名ご当地カレーや地元名物の北本トマトカレーなど、個性豊かなカレーを提供することで、地域住民や観光客の交流を深め、地域ブランドをさらに強化していきたい」と述べている。さらにその2日間は、北本駅東口から北本総合公園を結ぶ無料シャトルバスも運行されるとのことで、北本市の本気が感じられる。

そんな自然豊かで穏やかな街に、カレーを食べに行く休日も悪くないのではないだろうか。

日時：2026年6月6日（土）・7日（日） 10時〜15時

場所：北本総合公園（埼玉県北本市）

※雨天決行、荒天中止

【画像】古くから人が住んでいた豊かな街！ 縄文の遺跡も残る北本でカレーを楽しむフェス（6枚）