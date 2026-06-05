来場者の投票によって大賞が決まる「パラミタ陶芸大賞展」が4日から、三重県菰野町のパラミタミュージアムで始まりました。パラミタ陶芸大賞展は一般の来場者が好きな作品に投票し大賞が決まる陶芸展で、今回で20回目となります。全国の美術館や画廊の関係者など専門家からの推薦で選ばれた6人の作家がノミネートされ、初日のこの日は、ひとりひとりが作品への思いなどを語りました。会場には、6人が製作した52点が展示されていて