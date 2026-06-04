俳優でタレントの太川陽介が４日、東京・千代田区の国土交通省で行われた「第６７回交通文化賞」表彰式に出席した。路線バスでの旅番組出演を通じ、公共交通の魅力や地域交通が抱える課題を広く社会に発信し公共交通への理解促進に寄与したとして受賞。太川は「すんごくうれしかった。受賞するようなことはしていない（けど、受賞理由を聞いて）そんな風に思ってもらえたことがとてもうれしくて、すごく幸せ」と満面の笑みを浮
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