俳優でタレントの太川陽介が４日、東京・千代田区の国土交通省で行われた「第６７回交通文化賞」表彰式に出席した。

路線バスでの旅番組出演を通じ、公共交通の魅力や地域交通が抱える課題を広く社会に発信し公共交通への理解促進に寄与したとして受賞。太川は「すんごくうれしかった。受賞するようなことはしていない（けど、受賞理由を聞いて）そんな風に思ってもらえたことがとてもうれしくて、すごく幸せ」と満面の笑みを浮かべた。

２００７年から１０年間、蛭子能収さんと共に出演したテレビ東京系「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」などを通じて、路線バスの魅力を感じるようになったという太川。「蛭子さんとやったのがこんな風（受賞）になるとは夢にも思わなかった。『あなたのおかげじゃないよ』と、そのひと言ですね」とジョークを交え、笑いを誘った。さらにこの日は「路線バスに乗って国交省に調布から３時間半かけて来ました」と明かし、国交省の職員、報道陣を驚かせた。

その裏には「バスが便利だと伝える役目がある」と強い使命感がある。地方を中心にバスが減ってきている現状に対し「奪っちゃいけない大切な足。バスに乗ると（乗客が）ありがとうございましたって言って降りる。（バス会社やドライバーは）みんなのためになっていることを自覚してほしい」と願った。