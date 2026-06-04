福岡市動物園で親しまれてきた、国内最高齢20歳のアムールトラ「カイ」が死にました。福岡市動物園によりますと、オスのアムールトラ「カイ」は、2月ごろから食欲と体力が低下し、バックヤードで静養を続けていました。6月4日午前、動かなくなっているところを職員が見つけたということです。「カイ」は2006年生まれで、翌年に福岡市動物園にやってきました。5月に20歳の誕生日を迎えたばかりで、国内最高齢でし