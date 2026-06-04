【モデルプレス＝2026/06/04】モデルのマギーが6月3日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】年商億超え社長兼モデル「ほぼ布ない」美背中ざっくりキャミドレス姿◆マギー、大胆背中見せショット公開マギーは、夕日とともに写るショットを投稿。写真では夕日を見つめる後ろ姿のマギーが写っており、キャミソールワンピースは腰のあたりまで背中が大胆に開いているスタイルで、美