【くら寿司 公式 お皿＆湯呑み BOOK】 7月16日 発売予定 ※地域により発売日が異なる 価格：2,299円 くら寿司は、宝島社からくら寿司初の公式ブランドムック「くら寿司 公式 お皿＆湯呑み BOOK」を7月16日より全国の書店・オンライン書店ほかにて発売する。価格は2,299円。 くら寿司として初となる公式ブランドムックは、くら寿司の店舗で使われているものとそっくりな「寿司皿