東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。【写真】金メダリスト降臨！黒スーツをびしっと着こなす水谷隼「マイケルの生きざまに強く心を動かされた」という水谷は、照れ笑いを浮かべながら登壇。突然の金メダリスト登場に会場がどよめく中、黒