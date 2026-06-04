韓国のスターたちが手にする広告出演料が、破格の水準にまで高騰している。【写真】人気アイドルに財閥令嬢まで!? G-DRAGONの熱愛説遍歴年間30億ウォン（日本円＝約3億円）規模に達するK-POPスターをはじめ、1本あたり10億ウォン（約1億円）以上とされる国民的スポーツスター、さらには年12億ウォン（約1億2000万円）程度と伝えられる人気俳優までが存在する。先日、韓国ではとあるメディアが銀行広告における出演料の推定額を具体