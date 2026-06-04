岡山大学 岡山大学は1日、岡山市北区の津島キャンパス「第2体育館」の愛称が「RYOBI ARENA（リョウビアリーナ）」に決まったと発表しました。 ネーミングライツを公募し、審査を経て、両備ホールディングスが命名権利者として選ばれたということです。 契約期間は、2026年6月1日から2029年5月31日までです。 6月16日、オープニングセレモニーが開かれます。