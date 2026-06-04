2024年に新NISAがスタートして以降、20代を中心とした若年層の投資への関心が高まっている。かつて投資は一部の知識や資金を持つ人が行うものというイメージがあったが、現在では少額から始められる積立投資が普及し、若者にとっても身近な存在となっている。【こちらも】今からNISAは遅い？2026年からでも十分間に合う理由その背景には、将来への経済的不安がある。近年は物価上昇が続き、銀行預金だけでは資産価値を維持しに